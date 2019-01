Dois homens estão desaparecidos na costa da Ribeirinha, na ilha do Faial

Dois homens desapareceram este sábado na costa Este da ilha do Faial, nos Açores, depois de terem saído de casa, pela manhã, para a apanha da erva patinha, revelou o capitão do Porto da Horta.

Segundo Rafael da Silva, os dois homens, tio e sobrinho, com 34 e 18 anos de idade, deslocaram-se de manhã para a orla costeira da freguesia da Ribeirinha, para a apanha da erva (uma espécie de alga utilizada na alimentação), mas os familiares só alertaram as autoridades, dando conta do seu desaparecimento, ao final da tarde.

"Estamos a efetuar as buscas na zona da boca da ribeira, em direção a sul, por terra e por mar e eventualmente faremos buscas também a norte do farol da Ribeirinha", explicou à Lusa o capitão do porto da Horta", lamentando que as condições de visibilidade, vento e estado do mar, não estejam a ajudar as operações.

Além dos homens que estão a bater a costa, está também envolvida nas buscas uma embarcação da Polícia Marítima, mas Rafael da Silva admite "um reforço do dispositivo" ao início da manhã deste domingo, se até lá os dois homens não foram encontrados.