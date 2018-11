Dois detidos por roubo na ‘baixa’ da cidade do Porto

As mais lidas

Residentes em Vila Nova de Gaia e em Matosinhos e sem ocupação profissional conhecida, os detidos “são suspeitos da prática reiterada de ilícitos criminais, encontrando-se indiciados pela prática de cerca de três dezenas de roubos perpetrados através de coação física e/ou sob ameaça de arma branca, na área da ‘baixa’ da cidade do Porto”.

A PSP do Porto anunciou esta quinta feira ter detido no tabuleiro superior da ponte D. Luís I, pelas 05:15 de quarta-feira, dois homens de 32 e 34 anos suspeitos de momentos antes terem roubado dois jovens.

