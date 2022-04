Dois detidos por cultivo de estupefacientes na ilha Terceira

Em comunicado, a GNR explica que na primeira situação, no âmbito de uma ação de patrulhamento fiscal e aduaneiro, os” militares da Guarda detetaram plantas num terreno, tendo sido encetadas diligências policiais que culminaram com a detenção de um homem de 51 anos e com a apreensão de 32 pés de plantas de canábis e cerca de dois quilos de folhas e sumidades de canábis”.





No segundo caso, os militares da Guarda, “no decurso de uma ação de patrulhamento fiscal e aduaneiro, detetaram 11 plantas de canábis. No seguimento da ação foi detido um homem de 39 anos, tendo ainda sido apreendidas as plantas e 14 sementes de canábis”.





Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Angra do Heroísmo.





A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações, do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e da Equipa Cinotécnica do Destacamento Territorial de Angra do Heroísmo.