Doente com Covid-19 regressou quarta-feira ao continente

A Autoridade Regional de Saúde anunciou que o indivíduo de sexo masculino diagnosticado com infeção por SARS-CoV-2 na ilha Terceira regressou quarta-feira a território continental, incumprindo as medidas de isolamento profilático determinadas pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo