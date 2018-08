Djokovic vence Federer na final de Cincinnati e consegue feito inédito

As mais lidas

O título em Cincinnati, a uma semana do início do Open dos Estados Unidos, quarto ‘major’ da temporada, é o 70.º da carreira de Djokovic e o 31.º num Masters 1000.

Com oito torneios Masters 1000 – categoria inferior ao Grand Slam - no palmarés, ‘Djoko’ estava a um triunfo de fazer história e consegui-o frente a Federer, por 6-4, 6-4.

