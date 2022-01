Djokovic reforça liderança e João Sousa cai 13 lugares no ‘ranking’ ATP

O seis vezes campeão do terceiro ‘major’ da temporada conseguiu defender na relva londrina os pontos conquistados em 2019 e, assim, distanciar-se do russo e número dois mundial Dannil Medvedev, que chegou ao All England Club com hipóteses de subir ao topo da hierarquia, caso alcançasse a final e Djokovic fosse eliminado antes.

Já Matteo Berretini, o primeiro italiano a disputar a final de Wimbledon, apesar de ter cedido perante o sérvio, ascendeu uma posição no ‘ranking’ ATP e superou o suíço Roger Federer, que, ao perder nos quartos de final, não foi capaz de defender os pontos embolsados em 2019 quando disputou a final.

No ‘top 10’ registam-se, esta semana, ainda mais algumas alterações, nomeadamente a subida do alemão Alexander Zverev ao quinto lugar, por troca com o austríaco Dominc Thiem, e a ascensão do canadiano Denis Shapovalov ao 10.º lugar, logo à frente do polaco Hubert Hurkacz, ‘carrasco’ de Federer no ‘major’ britânico, que escalou sete posições.

Entre os portugueses, Pedro Sousa recuperou o estatuto de número um nacional, ao figurar no 119.º posto, enquanto João Sousa caiu 13 lugares e ocupa, esta semana, a 133.ª posição na hierarquia mundial, depois de ter sido eliminado na estreia no All England Club, onde há dois anos tinha atingido os oitavos de final.

Frederico Silva mantém-se no 176.º lugar, Gastão Elias ‘trepou’ oito degraus e é 232.º e João Domingues 240.º classificado. Enquanto Nuno Borges desceu quatro posições e figura no 275.º posto, Gonçalo Oliveira escalou seis e está no 291.º lugar.

Na hierarquia WTA, a australiana e campeã de Wimbledon, Ashleigh Barty, mantém-se sólida no comando, ao passo que a bielorrussa Aryna Sabalenka, graças à presença nas meias-finais, atingiu o terceiro lugar do pódio, logo atrás da japonesa Naomi Osaka.

Numa semana em que a romena Simona Halep caiu seis posições e ocupa agora o nono lugar no ‘ranking’, a norte-americana Sofia Kenin trepou para o quarto posto, a canadiana Bianca Andreescu para o quinto lugar e a polaca Iga Swiatek para a oitava posição.

De regresso ao ‘top 10’ mundial estão a checa Karolina Pliskova, vice-campeã de Wimbledon, que ascendeu ao sétimo posto, e a espanhola Garbiñe Muguruza, atual 10.ª classificada.