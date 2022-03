Djokovic frente a um ‘qualifier’ e Medvedev contra Gasquet na abertura

De regresso a Flushing Meadows, em Nova Iorque, para tentar conquistar o recorde de títulos do Grand Slam, ultrapassando os 20 de Roger Federer e Rafael Nadal, ausentes este ano do torneio por motivos físicos, Novak Djokovic terá na metade superior do quadro o alemão Alexander Zverev, número quatro mundial e recente campeão olímpico e do Masters 1.000 de Cincinnati.

Antes do eventual embate com o jovem germânico, que esta temporada venceu ainda o ATP 500 de Acapulco e o Masters 1.000 de Madrid, o sérvio, de 34 anos, poderá reencontrar a caminho dos quartos de final o russo Aslan Karatsev, semifinalista do Open da Austrália, antes de medir forças com o italiano Matteo Berrettini (6.º ATP), vice-campeão de Wimbledon, ou o polaco Hubert Hurkacz.

O encontro entre Novak Djokovic, que poderá ainda ter pela frente o japonês Kei Nishikori na terceira ronda, e Alexander Zverev só poderá acontecer no desafio que determinará um dos finalistas da edição deste ano do Open dos Estados Unidos, com início agendado para dia 30 de agosto.

Na parte inferior do quadro, ficaram o russo Daniil Medvedev, número dois mundial, e o grego Stefanos Tsitsipas, que vai iniciar a sua participação em Flushing Meadows diante o escocês Andy Murray, antigo campeão do último ‘major da época, em 2012, e detentor de mais dois títulos do Grand Slam (Wimbledon em 2013 e 2016).

Finalista em 2019 em Nova Iorque, o jovem russo, de 25 anos, terá como primeiro adversário o gaulês Richard Gasquet, semifinalista do Open dos Estados Unidos em 2013, e poderá jogar contra o norueguês Casper Ruud (11.º ATP) nos quartos de final, antes de enfrentar eventualmente nas meias-finais o helénico Tsitsipas ou o russo Andrey Rublev.

Na prova feminina, a líder do ‘ranking’ WTA, a australiana Ashleigh Barty, terá como primeira oponente a russa Vera Zvonareva, finalista no Arthur Ashe Stadium, em 2010, e poderá encontrar nos quartos de final a polaca Iga Swiatek (8.ª WTA), numa metade do quadro que inclui ainda Belinda Bencic, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, e Jil Teichman, finalista em Cincinnati.

Na outra secção da competição feminina ficou a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois na hierarquia WTA, a japonesa Naomi Osaka (3.ª WTA), a ucraniana Elina Svitolina (6.ª WTA), a checa Barbora Krejcikova (9.ª WTA) e a bielorrussa Victoria Azarenka (19.ª WTA), numa edição do torneio que não contará com a presença da norte-americana Serena Williams, detentora de 23 títulos do Grand Slam.