Djokovic apura-se para os 'oitavos' e deixa torneio sem britânicos

Vencedor em Londres em 2011, 2014 e 2015, 'Nole' vai agora defrontar o russo Karen Khachanov, que venceu o norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido do Estoril Open.

O tenista sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial, apurou-se hoje para os oitavos de final de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam', ao eliminar Kyle Edmund, último representante britânico nos quadros individuais.

