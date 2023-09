Divulgado vídeo de agente a disparar mortalmente contra jovem negra grávida

O incidente ocorreu na semana passada, quando Ta'kiya Young, de 21 anos, foi acusada por um funcionário de uma mercearia de roubar algumas garrafas de álcool.

Como resultado do disparo do agente, Young e o feto morreram, noticiou a agência Efe.

As autoridades não divulgaram as identidades dos polícias envolvidos nem da vítima, que foi identificada pelas organizações comunitárias como uma mulher negra.

O vídeo, captado pela câmara corporal do atirador, começa quando Young estava dentro de um veículo no estacionamento de um centro comercial em Westerville, um subúrbio a norte de Columbus.

Um agente fica na porta do condutor a pedir repetidamente a Young para sair do veículo, enquanto outro polícia, que utilizava uma câmara corporal, fica na frente do carro.

Young, que tem dois filhos, de 6 e 3 anos, diz que não roubou nada da loja e recusa-se a sair do veículo. Nesse momento, o agente que está em frente ao carro aponta a arma para a jovem grávida e também ordena que esta saia.

Quando o veículo se começa a mover, o agente dispara uma vez contra Young. Após o tiro, o carro segue lentamente e choca contra o edifício, enquanto Young aparece deitada sobre o banco do passageiro.

O chefe da polícia de Blendon, John Belford, sublinhou hoje, em comunicado, que o autor do disparo fatal está em licença administrativa e adiantou que pediu ao gabinete de investigação criminal de Ohio para conduzir uma investigação independente sobre o que aconteceu.

Belford justificou o atraso na publicação do vídeo pela necessidade de retirar alguns momentos de acordo com as leis estaduais, bem como permitir a sua visualização por advogados.

A polícia nos EUA tem sido repetidamente acusada por organizações de direitos humanos de usar a violência de forma desproporcional contra a população negra do país.

Segundo a associação Mapping Police Violence, que compila dados nacionais sobre violência policial, em 2022 a Polícia matou pelo menos 1.201 pessoas nos Estados Unidos.

Destes, 26% eram negros, apesar de representarem apenas 13% da população norte-americana, explicou a associação.