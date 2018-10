Diversos sismos registados em Vancouver, Canadá

As mais lidas

Na mesma localização do terceiro sismo, o USGS registou uma réplica pelas 06h36, de intensidade 4,9 na escala de Richter.

Diversos sismos foram registados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na noite de domingo e madrugada desta segunda-feira em Vancouver, no Canadá, o mais forte até agora de 6,8 na escala de Richter.

