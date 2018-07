Diversos feridos após ataque com arma branca num autocarro no norte de Alemanha

As mais lidas

O assaltante, cujo motivo do ataque permanecia desconhecido, foi detido, acrescentaram os ‘media’.

O incidente ocorreu no interior de um autocarro em Lübeck, norte da Alemanha, referiu à agência noticiosa DPA um porta-voz da polícia local, sem precisar o número e a gravidade dos ferimentos.

Diversas pessoas foram feridas ao início da tarde desta sexta-feira num autocarro no norte de Alemanha após um homem ter agredido os passageiros de forma indiscriminada com uma arma branca, referiu a polícia e testemunhas citadas pelos ‘media‘ alemães.

