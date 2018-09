Distribuição de leite, fruta e legumes recomeça nas escolas da UE

As mais lidas

No ano letivo 2017/2018, graças ao aumento do número de escolas participantes, mais de 30 milhões de crianças em toda a UE puderam beneficiar desta iniciativa em favor de uma alimentação saudável.

Até 2023, Portugal recebe anualmente um máximo de 6,73 euros por aluno do primeiro ciclo para a distribuição de fruta e legumes e quatro euros para leite e produtos lácteos.

Este programa, no qual participam todos os Estados-membros, visa encorajar hábitos alimentares saudáveis junto das crianças e inclui a distribuição de fruta, legumes e produtos lácteos, bem como programas educativos específicos para sensibilizar os alunos para a importância de uma boa nutrição e explicar-lhes como os alimentos são produzidos.

No quadro deste programa, todos os anos letivos vão receber 150 milhões de euros para a fruta e os legumes e 100 milhões de euros para o leite e outros produtos lácteos.

O programa de distribuição de fruta, legumes e leite nas escolas da União Europeia (UE) recomeça este mês, a par do início do ano letivo 2018-2019 nos 28 Estados-membros, divulgou esta segunda-feira a Comissão Europeia.

