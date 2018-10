Dispositivo inovador de recolha de lixo marinho testado em Rabo de Peixe

As direções regionais das Pescas e dos Assuntos do Mar, em parceria com Fundação Waste Free Oceans e a Associação Sete Mares dos Açores, testaram, pela primeira vez, no porto de pesca de Rabo de Peixe, uma tecnologia inovadora para a recolha de plástico no mar, envolvendo a comunidade piscatória local.

Para o diretor regional das Pescas, citado em nota do executivo “ensaiar um dispositivo de recolha de plásticos no mar faz dos Açores uma região na vanguarda da preocupação [com o lixo marinho]”.





Segundo Luís Rodrigues, esta iniciativa, intitulada ‘Clean Up the Azores’, “consubstancia-se numa estratégia ligada à luta contra o lixo no mar”, acrescentando que o Executivo açoriano “se preocupa com a forma como tratamos os oceanos”.





“Todo o plástico recolhido é transformado em pequenas ‘células’ e é reciclado e depois fará parte de uma peça de mobiliário”, adiantou o diretor regional.





O dispositivo, desenvolvido pela Waste Free Oceans, é semelhante a uma rede de arrasto que recolhe lixo à superfície do mar, sendo que a ação de limpeza é desenvolvida por pescadores locais com as suas embarcações.





O diretor regional destacou, por isso, o envolvimento dos pescadores nesta iniciativa, referindo que são "reorientados na sua atividade”, contribuindo para a criação de rendimento complementar à pesca.





Neste momento, estão a colaborar neste projeto duas embarcações, financiadas pela Waste Free Oceans, adianta a nota do executivo regional.