Discussão familiar acaba em homicídio no Porto Formoso

As mais lidas

Bernardo Sousa na liderança do Rali do Pico.

Cordeiro diz que clientes devem 190 ME às empresas públicas.

Mais de 90% dos alunos da escola hoteleira com emprego.

"Número de consumidores de novas drogas é superior nos Açores" é o destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

Polícia Judiciária deteve uma mulher de 34 anos por suspeita da autoria do homicídio de um homem de 54 anos. Detida vai hoje a tribunal.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok