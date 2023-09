Discurso de Ursula von der Leyen focado nos feitos desta Comissão e numa UE reformada e alargada

Numa altura em que a economia europeia regista um crescimento mais brando, em que há receios de ressurgimento de surtos de covid-19 e em que a Rússia continua a sua agressão militar contra a Ucrânia, Ursula von der Leyen fez no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, um balanço do seu mandato, iniciado em 2019, e elencou as principais prioridades da UE até às eleições europeias de junho de 2024.

Apelo ao voto nas eleições europeias

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou hoje ao voto nas eleições europeias, a menos de um ano, para se decidir “o tipo de Europa” que se quer, garantindo ter cumprido 90% das suas promessas.

Reformar para alargar

A líder da Comissão Europeia defendeu hoje que a UE deve preparar-se rapidamente para um alargamento, sem esperar pela alteração dos tratados, anunciando a criação de relatórios sobre o Estado de Direito nos países candidatos.

Apoio à Ucrânia o tempo que for necessário com renovada proteção

A Comissão Europeia vai prolongar a proteção temporária de pessoas deslocadas pela guerra na Ucrânia causada pela invasão russa, adotada em março de 2022, anunciou hoje Ursula von der Leyen, garantindo apoio a Kiev “o tempo que for necessário”.

Olhar sobre África e gestão equilibrada das migrações



A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje uma estratégia para aproximar a UE de África e defendeu que a União tem de demonstrar a mesma unidade para combater a instabilidade geopolítica naquele continente que demonstrou com a Ucrânia.

Esforços europeus e mundiais contra o tráfico de pessoas



A Comissão Europeia vai organizar uma conferência internacional para combater o tráfico humano, anunciou hoje a presidente do ‘braço’ executivo da UE, Ursula von der Leyen, insistindo na necessidade de acabar com “esta praga”.

Combate à inflação e aposta na competitividade europeia



A presidente da Comissão Europeia admitiu hoje que a elevada inflação na UE é um “grande desafio económico”, que “levará algum tempo” a resolver, e anunciou um relatório sobre a competitividade europeia, realizado pelo ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi.

Investigação às subvenções chinesas e relações francas com China



A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje a abertura de uma investigação contra subvenções para automóveis elétricos provenientes da China, quando a UE é “inundada” por estes veículos, “que são mais baratos” devido aos “avultados subsídios estatais”.

Regulação da Inteligência Artificial e iniciativa para supercomputação

A líder do executivo comunitário apelou hoje aos Estados-membros da UE e ao Parlamento Europeu para aprovarem rapidamente a nova lei da Inteligência Artificial (IA), anunciando ainda uma iniciativa europeia para supercomputadores.

Apelos à aprovação do orçamento comunitário e ao acordo com Mercosul



A presidente da Comissão Europeia pediu hoje um “rápido acordo” sobre o orçamento da UE a longo prazo, afirmando ainda esperar um protocolo comercial com os países do Mercosul (Mercado Comum do Sul) até final do ano.

Pacote para indústria ‘limpa’ com fontes renováveis



A Comissão Europeia vai apresentar um pacote legislativo sobre energia eólica para, num trabalho em colaboração com a indústria e os Estados-membros, ter cada vez mais indústrias limpas, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu.

Proteção da biodiversidade perante alterações climáticas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou hoje para a necessidade de proteger a diversidade biológica única da UE como os sobreiros do sul da Europa, e para a “realidade de um planeta em ebulição”.

UE mais social e com mercado de trabalho qualificado



A Cimeira de Parceiros Sociais vai voltar no próximo ano, durante a presidência belga do Conselho da UE, para fortalecer o mercado do trabalho europeu e adaptá-lo ao futuro, revelou hoje a presidente da Comissão Europeia.

Reações das bancadas políticas europeias e de responsáveis da UE



Líderes de grupos políticos do Parlamento Europeu destacaram hoje temas como as políticas económica, social, migratória ou ambiental no discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen, para elogiar ou contestar, conforme as opções políticas.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu, por seu lado, que a investigação às subvenções de automóveis elétricos da China foi um “jogada extremamente corajosa e audaz”, mas necessária, e defendeu que Pequim não pode estar totalmente surpreendida com a decisão.

Reações dos eurodeputados portugueses



O eurodeputado socialista Pedro Marques considerou hoje que no discurso da presidente da Comissão sobre o Estado da União faltou uma preocupação para com as pessoas que sofrem com o aumento do custo de vida.

Já o social-democrata Paulo Rangel considerou que Von der Leyen demonstrou que sabe o que é necessário “corrigir no caminho europeu” e que há um “sinal claro” da vontade da política alemã de continuar em funções.

Por seu turno, o parlamentar bloquista José Gusmão considerou que a líder do executivo comunitário reconheceu que a política monetária está a falhar e que ignorou os problemas que as famílias estão a viver com o aumento do custo de vida.

O eurodeputado do CDS-PP Nuno Melo realçou a importância de a presidente da Comissão Europeia estar preocupada com as PME (pequenas e médias empresas) e que Portugal vai beneficiar da desburocratização de processos.

Pelo PCP, o eleito João Pimenta Lopes defendeu que o discurso da presidente da Comissão sobre o Estado da União foi “completamente alheio” às dificuldades das pessoas em todos os países da UE.





Discurso sobre o Estado da União realiza-se há 13 anos



O discurso sobre o Estado da União marca a cada ano, em setembro, o início oficial do novo ano legislativo e ocorre na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Realiza-se desde 2010, quando o então líder do executivo comunitário Durão Barroso interveio um ano depois da sua reeleição.

Este discurso foi instituído pelo Tratado de Lisboa e consiste num balanço sobre a ação do executivo comunitário e na apresentação das principais apostas europeias para o ano seguinte.