Diretor regional da Juventude destaca exemplo de jovem açoriano que vai jogar no Mundial de Futebol de Rua

O diretor regional da Juventude destacou, em Oeiras, o exemplo do jovem açoriano Diogo Sousa, que integra a seleção nacional de Futebol de Rua que vai disputar o Mundial de Futebol de Rua, que decorre no México, entre os dias 12 e 18 de novembro.

Lúcio Rodrigues, que falava à margem da apresentação da Seleção Nacional de Futebol de Rua, considerou que este jovem “personifica o exemplo do mérito, possibilitado pelo esforço e pelo empenho que depositou no sonho de jogar futebol ao mais alto nível, disse citado em nota do Gacs.





“Estamos a falar de um jovem que, como outros, se encontrava em situação de possível exclusão social, mas que teve a coragem de investir em si, de acreditar que era possível e de fazer acontecer”, frisou o diretor regional.





Lúcio Rodrigues enalteceu este exemplo, no sentido de “transmitir a mensagem a todos os jovens açorianos de que é possível estarem ao melhor nível mundial nos seus respetivos campos, seja no desporto, nas artes, nas ciências, no plano académico ou em qualquer outra atividade que escolham desenvolver".

Refira-se que em 2017, o projeto foi galardoado pela Federação Portuguesa de Futebol e distinguido pelo Conselho de Administração da UEFA Foundation for Children como um dos 23 projetos europeus que mais se destacaram no desenvolvimento da inclusão social.





Diogo Sousa, que se encontra integrado no projeto CDIJ Perkursos, uma valência da Kairós, foi capitão da seleção dos Açores na final nacional do torneio, que se realizou em Braga.





Explica a nota que este jovem açoriano joga futsal na equipa da Casa do Povo do Livramento, mas já passou pelo futebol no Marítimo de Ponta Delgada.





“O Diogo Sousa é um jovem que, pela sua qualidade e determinação, irá representar – e bem – o nosso país. Mas, para além de representar Portugal, irá igualmente representar os Açores, o que nos orgulha muito”, frisou Lúcio Rodrigues.





O Mundial de Futebol de Rua conta com a participação de 64 equipas, uma das quais a seleção nacional portuguesa, que ocupa a terceira posição no ranking mundial.