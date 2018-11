Direção Regional dos Assuntos do Mar prepara época balnear para 2019

A promoção da saúde pública, do bem-estar e da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, através de apresentações do Instituto Ricardo Jorge, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e do Instituto Nacional para a Reabilitação, foram alguns temas abordados neste encontro, adianta nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo dos Açores.





O debate sobre a sustentabilidade da gestão das zonas balneares teve como ponto de partida o estudo intitulado “O Lado Verde da Bandeira Azul” e a partilha de boas práticas de educação ambiental em várias ilhas dos Açores, com apresentações do Observatório do Mar dos Açores e do Município da Lagoa.





Neste encontro, foi dado destaque à promoção da segurança balnear, nomeadamente ao nível dos serviços de vigilância, socorro e salvamento, com intervenções da Autoridade Marítima Nacional e da Associação de Nadadores Salvadores dos Açores.





Refira-se que nesta reunião marcaram presença cerca de cinco dezenas de participantes em representação de diversas entidades, nomeadamente da Direção Regional do Turismo, dos municípios das ilhas de São Miguel, Santa Maria, Terceira, Faial e Pico, do Clube Naval de Vila Franca do Campo, de Unidades de Saúde e de Delegações Concelhias de Saúde, das Capitanias do Porto de Ponta Delgada, da Horta e da Praia da Vitória, da Associação Bandeira Azul e da ANSA - Associação Nadadores Salvadores Açores, entre outras.