Direção Regional do Mar sensibiliza participantes do festival náutico para problemática do lixo marinho

Segundo Filipe Porteiro, citado em nota de imprensa, a sensibilização das populações, “em especial das camadas mais jovens de utilizadores do mar”, para este problema ambiental é “fundamental para alterar comportamentos e para inverter o rumo do problema”.

O Diretor Regional falava no âmbito da assinatura de um protocolo entre a Direção Regional dos Assuntos do Mar e o Clube Naval da Horta que visa implementar a iniciativa ‘Lixo Zero no Mar dos Açores’ no âmbito das atividades náuticas que estão a decorrer durante a Semana do Mar.

Segundo o Diretor Regional, o objetivo deste protoloco é “sensibilizar todos os participantes do programa náutico destas festas para a problemática do lixo marinho”.

Neste sentido, e ao abrigo deste protocolo, o Clube Naval da Horta compromete-se a utilizar material reutilizável em todos os eventos sociais que organize durante o próximo ano.

Entre as várias iniciativas previstas no protocolo, Filipe Porteiro destaca também a colocação de contentores apropriados para que as tripulações possam depositar o lixo produzido durante as atividades náuticas, sendo que esta campanha de mitigação de lixo marinho se estende a todas as atividades promovidas pelo Clube Naval da Horta ao longo do ano.

O Diretor Regional lembrou que o Governo dos Açores tem trabalhado no sentido de mitigar o problema do lixo, através da implementação de sistemas de processamento de resíduos em todas as ilhas da Região, bem como através dos serviços competentes da administração regional.

“Temos levado a cabo várias campanhas de sensibilização junto das populações, em parceria com entidades públicas e privadas e Organizações Não-Governamentais do Ambiente, que envolvem limpezas costeiras, exposições temáticas ou a distribuição de panfletos informativos, referiu Filipe Porteiro.

A iniciativa “Lixo Zero no Mar dos Açores, lançada em 2015, enquadra-se no Plano de Ação para o Lixo Marinho nos Açores (PALMA).