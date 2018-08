Direção regional do Ambiente resgatou 46 enguias no Nordeste, em São Miguel

A direção regional do Ambiente, na sequência de uma informação recebida relativa à morte de algumas enguias na Ribeira do Guilherme, no concelho do Nordeste, em São Miguel, mobilizou, de imediato, uma equipa para o local com o objetivo de avaliar a situação neste curso de água face à redução do seu caudal, refere o Executivo.



De acordo com nota publicada no Gacs, no âmbito desta ação, foi possível resgatar ainda vivos 46 indivíduos da espécie 'Anguilla anguilla' (Enguia-europeia), tendo sido também contabilizados 52 já mortos.







As enguias que foram encontradas com vida vão ser reintroduzidas, ainda esta segunda-feira, em meio natural, concretamente numa linha de água com caudal permanente e suficiente para o seu desenvolvimento, na ilha de São Miguel.







A direção regional do Ambiente vai continuar a acompanhar a situação ao longo dos próximos dias.







A 'Anguilla anguilla' é uma espécie de enguia que se reproduz no Mar dos Sargaços e que ocorre nos Açores em algumas linhas de água com caudal permanente.