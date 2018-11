Direção Regional das Pescas lança campanha de sensibilização sobre lixo marinho

A Direção Regional das Pescas, em parceria com a Estação Costeira, lançou uma campanha, via rádio VHF, para sensibilizar os utilizadores do mar dos Açores a não lançarem resíduos perigosos no oceano.

Esta ação, inserida na 10ª Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, subordinada ao tema 'Prevenção dos Resíduos Perigosos – É tempo para desintoxicar', surge pela necessidade de sensibilizar os profissionais da pesca para o perigo que representa o depósito no mar de certos produtos com propriedades inflamáveis ou tóxicas, refer nota do executivo.







“Muitas vezes, o mar é encarado como ‘depósito para resíduos’ e é essa ideia que devemos combater”, disse o diretor regional das Pescas, Luís Rodrigues, acrescentando que esta ação de sensibilização, via rádio VHF, pretende contribuir para “a preservação dos oceanos”.







“Sendo o mar o meio de trabalho do setor da pesca, esta ação visa alertar as embarcações açorianas para a importância de um ambiente de trabalho livre de resíduos perigosos, através da criação de boas práticas de responsabilidade ambiental na gestão de lixo tóxico”, afirmou Luís Rodrigues.







Ainda no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, a Direção Regional das Pescas vai desenvolver uma ação de gestão de resíduos a bordo das embarcações de pesca açorianas.