Direção Regional da Saúde recebeu louvor da Ministra da Saúde pela taxa de vacinação contra o vírus do papiloma humano

“A descoberta da vacina e a vacinação contra o HPV, introduzida em 2008 nos planos nacional e regional de vacinação, constitui, de facto, um marco histórico, introduzindo novos horizontes na prevenção dos cancros causados por este vírus e um inegável avanço numa perspetiva de saúde pública”, afirmou Tiago Lopes.

De acordo com nota do Gacs, o diretor regional, que falava no Museu dos Coches, à margem desta cerimónia, que contou com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, destacou a taxa de cobertura vacinal nos Açores, lembrando que é uma referência no contexto nacional: “Em 2015, 71,5% das raparigas nascidas em 2003 tinham registo de duas doses de vacina contra o HPV, enquanto no ano passado o número de raparigas com duas doses da vacina aumentou para 98,1%, demonstrando que, nos Açores, apesar das condicionantes arquipelágicas, nas dificuldades surgem as oportunidades, sendo expectável que consigamos melhores taxas de cobertura ao longo dos próximos anos”.

Comparando os valores nacionais com os regionais relativos a 2015, constata-se que, para a terceira dose de HPV, o melhor valor conseguido no território continental foi de 92%, enquanto a taxa mais baixa na Região foi de 95%.

O HPV é o agente carcinogénico para as lesões pré-malignas do trato genital inferior e cancro invasivo do colo, vagina, vulva e ânus, constituindo-se o cancro do colo do útero como a segunda causa de morte em Portugal nas mulheres jovens, em idade fértil.





Na cerimónia que assinalou o 10º aniversário da vacinação contra o HPV, os Açores foram apresentados pela Comissão Técnica de Vacinação como uma região também exemplar no que diz respeito à cobertura do rastreio do cancro do colo do útero.