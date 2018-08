Diplomata desafia portugueses a envolverem-se na estratégia luso-chinesa para Macau

“Todos nós temos o dever de participar decisivamente nesta estratégia de futuro que o Governo central e (…) da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) pretendem implementar”, defendeu Vítor Sereno, que está de partida para o Senegal, onde irá assegurar o lugar de embaixador.

No jantar de despedida organizado pela comunidade portuguesa, o diplomata disse que a comunidade lusófona em Macau deve “estar na primeira linha de apoio à criação da plataforma de ligação com os países de língua portuguesa”.

Por outro lado, continuou, esta deve “ajudar a RAEM a diversificar-se e a conferir-lhe as valências para se afirmar como um ‘hub’ não só de turismo e de lazer, mas também no ensino da língua portuguesa, na área da saúde e das energias renováveis”.

O cônsul destacou ainda a importância de os portugueses participarem ativamente no desafio da “formação e promoção de jovens talentos”, de forma a assegurar “mais professores de todos os graus de ensino, mais médicos, mais enfermeiros, engenheiros, mais técnicos especialistas”.

Afinal, “essa é também uma forma de, em simultâneo, podermos retribuir o apoio que a República Popular da China e a Região Administrativa têm dado a Portugal desde a primeira hora”, concluiu.

Vítor Sereno, de 47 anos, em Macau desde 2013, vai exercer o cargo de embaixador em Dacar em setembro, assegurando a representação diplomática do Governo português no Senegal, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Mali, Mauritânia, República da Guiné e Serra Leoa.

Já o atual embaixador para a Austrália, Nova Zelândia e Estados do Pacífico Sul, Paulo Cunha Alves, passará a ocupar o cargo de Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.