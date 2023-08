Diogo Motty está pronto para ajudar o Rabo de Peixe

O avançado micaelense Diogo Motty, um dos oito reforços do Rabo de Peixe para a temporada de 2023/2024, diz-se “preparado para ajudar o Rabo de Peixe” no Campeonato de Portugal.



Na última época, ao serviço do Fontinhas, na Liga3, uma arreliadora lesão afastou o extremo dos relvados durante largo tempo. No total, o jogador formado no Santa Clara apenas efetuou seis partidas pelos rubro negros, mas no início dos trabalhos da equipa da vila piscatória do concelho da Ribeira Grande, Motty diz que a lesão está totalmente debelada.



“O ano passado foi complicado. Ao segundo jogo da época lesionei-me e estive vários meses de fora. Foram meses complicados, mas agora estou aqui, recuperado a 100% e preparado para ajudar o Rabo de Peixe”, declarou o jogador aos jornalistas.



Os 23 anos, e depois de nas últimas seis temporadas ter sido emprestado pelo Santa Clara ao São Roque (onde foi campeão dos Açores de juniores, em 2017/2018), Águia, Benfica Castelo Branco, Mirandela, União Santarém e Fontinhas, Diogo Motty aceitou a proposta do Rabo de Peixe por tratar-se de uma “ boa instituição” e porque “estão a construir um bom projeto”. Além disso, voltar a jogar num clube em São Miguel “é bom”, já que terá oportunidade de “poder ajudar mais um clube da Região”.

E à equipa de Hélio Oliveira o avançado promete “trazer qualidade ofensiva, criação de muitas oportunidades e golos, sejam eles meus ou dos meus colegas”, finalizou o jogador que tanto pode atuar a partir do corredor direito, como do esquerdo, já que apresenta como atributos - para além de saber jogar com os dois pés - a velocidade, a técnica e a imprevisibilidade.