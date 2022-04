Diogo Jota, Rúben Neves e Nélson Semedo ausentes do treino de Portugal

O jogador do Liverpool ainda não se juntou ao grupo no relvado e continua a recuperar das dores musculares, enquanto o médio do Wolverhampton falhou o terceiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, para realizar trabalho específico.

Já o defesa direito que também atua nos ‘wolves’ foi chamado apenas na quarta-feira, para render o lesionado Raphaël Guerreiro, mas irá juntar-se ao grupo mais tarde.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador Fernando Santos teve à disposição 21 jogadores, que realizaram exercícios com bola na zona central do principal relvado da Cidade do Futebol, à exceção do três guarda-redes, que trabalharam junto a umas das balizas.

A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, às 20h15 (menos uma nos Açores), em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19h45 (menos uma nos Açores), para o grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).