Dificuldades nos voos alteram equipa de arbitragem no Santa Clara-Moreirense

As dificuldades nas ligações aéreas entre Porto e Ponta Delgada obrigaram à alteração na equipa de arbitragem do jogo que vai opor este sábado Santa Clara a Moreirense, para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Fonte oficial do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (CA) disse hoje à Lusa que os árbitros assistentes Nuno Pereira e Paulo Miranda não conseguiram voar do Porto para São Miguel e que não foi possível fazer deslocar outros a tempo do encontro, marcado para as 14:30 locais (15:30 em Lisboa).

De acordo com a mesma fonte, o árbitro da partida António Nobre e Sérgio Guelho, que estava nomeado para quarto árbitro, viajaram para a ilha açoriana, a partir de Lisboa, levando o CA a alterar a constituição da equipa de arbitragem.

Nobre, da associação de Leiria, vai dirigir o encontro, sendo coadjuvado pelos assistentes Nelson Moniz, que é árbitro assistente internacional e reside na ilha, e Sérgio Guelho, que deixa a função de quarto árbitro, que vai ser cumprida pelo ‘juiz’ do grupo C3 avançado Vasco Almeida, também de Ponta Delgada.

O jogo entre Santa Clara, oitavo classificado com 36 pontos, e Moreirense, quinto com 48, está marcado para as 14:30 locais, no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada.