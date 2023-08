Diária de internamento em cuidados de saúde mental aumenta

A medida, que foi publicada na segunda-feira no Jornal Oficial, “representa um novo aumento da diária de internamento no âmbito dos cuidados de saúde mental e psiquiátricos prestados ao abrigo dos acordos celebrados entre a Secretaria Regional da Saúde e Desporto e os Institutos das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e de São João de Deus”.

Segundo uma nota da Secretaria Regional da Saúde e Desporto publicada no ‘site’ oficial do governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), “foram agora fixados em 45,50 euros o valor para o ano de 2023 e em 49,50 euros para o ano de 2024, de acordo com a portaria que produz efeitos a 01 de janeiro de 2023”.

A secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, citada na nota, considera que “esta é mais uma medida musculada para reforçar o Serviço Regional de Saúde, em particular nos cuidados de saúde mental e psiquiátricos”.