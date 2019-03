Dia Mundial da Poesia leva “Rimas em viagem” aos utentes do mini-bus

A Câmara Municipal de Ponta Delgada assinalou, esta quinta-feira, o Dia Mundial da Poesia de forma diferente: levou à Linha C da rede mini-bus a declamação de poemas de autores açorianos, o que acabou por cativar os utentes.

“Rimas em viagem – poesia no mini-bus” foi, assim, o tema escolhido para esta iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da Publiçor/Letras Lavadas para assinalar o Dia Mundial da Poesia.

A vereadora da Cultura, Maria José Duarte, acompanhou a viagem poética, em representação do presidente José Manuel Bolieiro, e, à semelhança do que aconteceu com vários participantes na iniciativa, acabou por declamar poemas de autores açorianos.

O grande objetivo da iniciativa foi aproximar a autarquia dos munícipes e os munícipes da poesia, tendo a mesma surgido na sequência do projeto da autarquia que pretende transformar Ponta Delgada na cidade de poetas, refere nota de imprensa.



Um pouco por todo o centro de histórico, e também em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada Açores, colaboradores da Letras Lavadas, ofereceram 100 livros de poesia aos munícipes.

Também no centro histórico da cidade, a Biblioteca Municipal de Ponta Delgada colocou cavaletes, nos quais se podem ler poemas de autores locais e nacionais espalhada pela cidade.

Os colaboradores da Biblioteca Municipal estiveram, por seu lado, a distribuir poemas no Largo da Matriz.