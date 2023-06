Dia de Portugal na Califórnia representou uma afirmação de Açorianidade, realça Artur Lima

Falando aos emigrantes açorianos reunidos na cidade de São José para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Artur Lima saudou e enalteceu a diáspora açoriana da Califórnia, dos Estados Unidos e da América do Norte.

“Celebramos o Dia dos Açores na segunda-feira do Espírito Santo com a dignidade que lhe é devida, mas não posso deixar passar esta oportunidade sem estender a celebração do nosso dia a todos os emigrantes que, apesar de estarem longe da sua terra mãe, continuam a fazer parte dela”, afirmou.

“Por mais longe que estejam, os açorianos que estão fora dos Açores nunca são esquecidos”, prosseguiu Artur Lima, porque o Governo Regional “tem procurado diminuir as distâncias e as barreiras geográficas” entre a Região e as Comunidades.

“No Dia de Portugal, não podemos deixar de recordar a importância e relevância que os Açores têm no nosso país, considerando a sua centralidade atlântica, a sua dimensão marítima e os seus contributos culturais e históricos”, acrescentou.

Artur Lima representou o Presidente do Governo dos Açores nas comemorações promovidas pela Portuguese Heritage Society of California no Kelly Park da cidade de São José, onde vivem milhares de emigrantes especialmente provenientes das ilhas do grupo central do arquipélago.

O governante visitou no local o Portuguese Historical Museum, com importante espólio representativo da emigração açoriana para a Califórnia, e terminou o dia 10 de junho participando no jantar comemorativo do 60* aniversário da Luso American Education Foundation.

O Vice-Presidente salientou aqui “a responsabilidade social desta importante instituição criada e dinamizada por emigrantes dos Açores, que é promotora da cultura açoriana e da língua portuguesa na costa oeste dos Estados Unidos da América”.

Artur Lima terminou assim uma visita de três dias ao Estado da Califórnia, que teve como ponto alto a aprovação unânime de uma Resolução conjunta da Assembleia Legislativa e do Senado Estadual, no Capitólio de Sacramento, reconhecendo o Dia dos Açores e o contributo açoriano para a sociedade californiana.

O governante reuniu-se com a Presidente do Senado da Califórnia, encontrou-se com lusoeleitos e líderes comunitários de diferentes cidades e inaugurou um monumento de homenagem aos lavradores açorianos na Baía de São Francisco.

Nesta visita oficial em representação do Presidente do Governo, o Vice-Presidente fez-se acompanhar do Diretor Regional das Comunidades, José Andrade, o Conselheiro da Diáspora Açoriana pelo Estado da Califórnia, Zeto Carvalho, e o diretor do Portuguese Beyond Borders Institute da Fresno State University, Diniz Borges.