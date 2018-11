DGRS realiza formação sobre 'Lei Imigração e Lei Contra a Discriminação Racial'

Organizado pela Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, através da Divisão de Formação, teve lugar esta semana, um curso de formação subordinado ao tema 'Lei Imigração e Lei Contra a Discriminação Racial', orientado por Vasco Malta, Adjunto do Alto Comissariado para as Migrações, que contou com 26 formandos.

Esta iniciativa, apoiada localmente pelos Serviços da Direcção-Geral sediados na ilha de São Miguel, permitiu, de acordo com nota de imprensa, assegurar a presença de formandos a exercer funções em diversos serviços públicos e privados, designadamente no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, no Núcleo de Reinserção Social, na Policia Judiciária, na Unidade de Saúde Pública da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, no Instituto de Segurança Social dos Açores, na Cooperativa Cresaçor, na Cooperativa Kairós, na Policia de Segurança Pública, na Direcção Regional das Comunidades e no Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas.





Foram abordadas diversas temáticas sobre estrangeiros e sistema de justiça, lei de imigração, papel da Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação Racial, enquadramento de eventuais práticas discriminatórias e crimes crimes de ódio e conceito de “Ethnic Profiling”.