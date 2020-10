O bloqueio de uma das principais artérias de tráfego da cidade de Lisboa deu-se cerca das 12:20, no final de uma marcha que começou no topo do Parque Eduardo VII, pela defesa do clima.

Os vários manifestantes, sentados no chão, gritam palavras de ordem como "mudar o sistema, não o clima", "justiça social, novo normal", e tarjas que reivindicam "serviços básicos incidicionais".