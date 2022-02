Dezasseis mortes e mais 3.622 novas infeções nas últimas 24 horas

Hoje estão internadas menos sete pessoas, num total de 860, 178 das quais em unidades de cuidados intensivos, onde entraram sete pessoas nas últimas 24 horas.

Desde o dia 22 de março, quando se registaram também 16 mortes nas 24 horas anteriores, que o número diário de óbitos não era tão alto.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 (1.606) regista-se hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto no Norte há mais 1.314 pessoas contagiadas.

Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 943.244 pessoas com o SARS-CoV-2.

As 16 mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (nove), Norte (quatro) Algarve (duas) e Centro (uma).

Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17.248 pessoas vítimas de covid-19: 9.056 homens e 8.192 mulheres.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 52.988 casos ativos (mais 841), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 2.765 pessoas, o que aumenta para 873.008 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 81.377, mais 1.835 nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora no total 369.161 casos de infeção e a região Norte, 365.899, refere a DGS.

No Centro registaram-se 218 novos casos (127.427 no total), no Alentejo há mais 71 casos (32.742 no total), no Algarve 335 novas infeções (total de 30.696), na Madeira 33 novos casos (10.342) e nos Açores mais 45, para um total de 6.977.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7.362), seguindo-se o Norte (5.386), o Centro (3.036), o Alentejo (977) e o Algarve (381).

A fatia maior de novos contágios situa-se em pessoas com idades entre os 20 e os 29 anos (919), seguindo-se a faixa 30-39 anos (649), 40 aos 49 (526), 10 aos 19 (533), até aos 9 anos (328), 50 aos 59 (300), 60 aos 69 (166), 70 aos 79 (103) e mais de 80 anos (98).