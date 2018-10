Dez distritos do continente sob aviso amarelo devido à agitação marítima e ao vento

As mais lidas

Estes dez distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento, mas apenas até às 18:00 de hoje, que sopra de moderado a forte, com rajadas até 85 quilómetros por hora.

Na costa sul a previsão aponta para ondas de 1 a 1,5 metros, com o aviso amarelo a vigorar até à meia-noite de hoje.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, na costa ocidental, até às 05:00 de segunda-feira.

Dez distritos do continente estão sob aviso amarelo até à madrugada de segunda-feira, devido à previsão de agitação marítima e vento forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

