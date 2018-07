Dez detidos em operação da PSP em quatro distritos do país

As mais lidas

De acordo com o porta-voz, na operação estão envolvidos centenas de agentes da PSP, com o apoio de militares da GNR.

A operação tem por base o cumprimento de 50 mandados de busca e a investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, (DIAP).

Dez pessoas foram esta quarta feira detidas na sequência de buscas domiciliárias que estão a decorrer nos distritos do Porto, Lisboa, Setúbal e Santarém, tendo sido apreendidas 25 armas, disse à Lusa o porta-voz da PSP.

