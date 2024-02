O treinador do Santa Clara considera que a sua equipa foi “mortífera” na capacidade de aproveitar as ocasiões de golo de que dispôs na partida de sábado da 23.ª jornada da II Liga, na qual os ‘encarnados’ de Ponta Delgada bateram a Oliveirense por 3-0.



Ainda assim, Vasco Matos reconhece que o seu conjunto deveria “ter feito mais um ou dois golos” no encontro que até nem começou da melhor maneira para o Santa Clara, como explicou no final o treinador.



“Estávamos à espera de uma linha de três e eles começaram com uma linha de quatro, o que nos criou alguns problemas, porque não estávamos a saltar bem na pressão. Não fomos tão pressionantes, mas a equipa estava confortável. E depois, na nossa zona, fomos mortíferos. Criámos, fizemos três golos e acabámos com o jogo. Ao intervalo, retificámos e começámos logo a saltar com um lateral na pressão e podíamos logo ter marcado outro golo. Devíamos ter feito mais um ou dois golos”, realçou Vasco Matos na sala de imprensa do Estádio de São Miguel.



A vitória, a 15.ª no campeonato, permite ao Santa Clara manter a liderança isolada da prova, agora com 52 pontos, mas não significa que “podemos tirar o pé do acelerador”.

“Custou muito, tem custado muito, mas temos de continuar da mesma forma, porque não podem existir distrações”, vincou o treinador que exaltou a crença e o rigor com que a equipa enfrenta cada desafio.

Por este facto, Vasco Matos parabenizou os jogadores pela “grande seriedade e rigor” evidenciados, ao mesmo tempo que agradeceu “o apoio do público, que tem sido muito importante”.