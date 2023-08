Detidos por violência doméstica

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores comunica que, na ilha Terceira, através da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, foram detidos dois homens, um em Angra do Heroísmo e outro na Praia da Vitória, com 60 e 63 anos de idade, respetivamente, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica contra os cônjuges, de 53 e 58 anos.