Detidos nos Açores dois homens na posse de 27.600 doses de droga

Segundo um comunicado da PJ, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, através da sua secção cinotécnica, “identificou e deteve dois homens, com 41 e 54 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”.

De acordo com a PJ, as detenções “ocorreram no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de, aproximadamente, 11 quilos de haxixe, 500 gramas de cocaína e 240 gramas de heroína, perfazendo um total superior a 27.600 doses médias individuais diárias”.

As substâncias estupefacientes “estavam na posse do indivíduo mais novo, que acabara de chegar a Ponta Delgada, num voo proveniente de Lisboa e destinavam-se a uma rede de traficantes da ilha de São Miguel, à qual pertencia o arguido de 54 anos”, segundo a PJ.

Aos detidos, presentes a primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.