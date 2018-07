Detidos dois homens por tráfico de estupefacientes

No âmbito de diligências de investigação realizadas no concelho de São Roque, a Brigada de Investigação Criminal da Ilha do Pico, deteve em flagrante delito um homem de 32

anos de idade, suspeito da prática de um crime de cultivo e tráfico de estupefacientes.



Segundo comunicado da PSP, no decurso da ação policial foram detetadas e apreendidas 4 plantas de Cannabis Sativa-L, algumas folhas em fase de secagem, bem como alguns objetos de apoio à atividade delituosa desenvolvida.



O detido foi presente ao Juízo de Competência Genérica de São Roque do Pico para

interrogatório e aplicação de medidas de coação.



Entretanto em Rabo de Peixe, ilha de São Miguel, foi detido um homem, maior de idade, por posse e tráfico de estupefaciente, tendo sido apreendido 75 doses de canábis sativa L