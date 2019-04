Detido suspeito de ter violado portuguesa em Barcelona

As mais lidas

“A mulher, que foi encontrada pelos serviços de limpeza da cidade, foi tratada e transferida para o Hospital para ser atendida clinicamente”, refere a polícia no seu site.

Segundo aquela polícia, o crime ocorreu por volta das 05:00 de quinta-feira em plena rua, na zona de Drassanes, no distrito de Ciutat Vella (Barcelona).

O alegado agressor é um homem de 32 anos de nacionalidade marroquina que foi detido por dois agentes da Generalitat - Mossos d'Esquadra da Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Polícia de Barcelona.

