Detido homem suspeito do crime de ofensas à integridade física qualificadas

A Divisão Policial de Ponta Delgada, numa intervenção conjunta de polícias da Esquadra de Investigação Criminal, Esquadra de Ponta Delgada e Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, procedeu à detenção, em flagrante delito, de um homem de 21 anos, suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física qualificadas.

De acordo com comunicado, a detenção surge na sequência de uma alteração da ordem pública, ocorrida no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas, no passado dia 19 de agosto, pelas 22 horas, situado na freguesia da Fajã de Cima a qual envolveu diversos indivíduos, na sequência da qual o agora detido, utilizando uma faca, desferiu diversos golpes que atingiram o tronco da vítima, a qual teve necessidade de ser transportada ao hospital, onde permanece internada.





Presente perante a competente Autoridade Judiciária foi aplicada ao detido, já com antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada.