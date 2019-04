Detido homem suspeito de ter coagido sexualmente uma jovem

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, de 51 anos, pela presumível prática do crime de coação sexual, de que foi vitima uma jovem de 17 anos.

De acordo com comunicado, os factos ocorreram no passado fim de semana, no concelho de Nordeste, em casa de familiar da vítima, tendo o detido aproveitado uma relação de vizinhança para, com violência, a sujeitar a agressões sexuais.





O detido, sem ocupação laboral, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de apresentações bissemanais, proibição de contacto com a vítima e proibição de continuar a viver no concelho do Nordeste.