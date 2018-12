Detido homem por tráfico de estupefacientes na ilha Terceira

De acordo com comunicado da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, foram apreendidas, na ocasião, cerca de 2,6 doses de heroína; 2,04 doses de haxixe; diversas quantidades de medicamentos; dinheiro e outros artigos suspeitos de serem provenientes da atividade ilícita do suspeito.





Já a Esquadra de Investigação Criminal da Horta, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com a ocorrência de vários crimes contra o património, nomeadamente, furtos no interior de residência, ocorridos na ilha do Faial nesta última semana, foram constituídos arguidos, um homem de 22 anos de idade e uma mulher de 60 anos de idade, bem como foram apreendidas diversas peças em ouro e ferramentas, cujo valor ascende aos 1200 euros.