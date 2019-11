Detido homem por tentativa de homicídio com arma de fogo

De acordo com comunicado, o detido, de 41 anos, por tentativa de homicídio com arma de fogo, após 1.º interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. Foram ainda apreendidas duas armas de fogo da classe D e várias munições.

Na ilha São Jorge, dando cumprimento a um mandado de detenção, emitido por Autoridade Judiciária, foi detido um homem de 24 anos, para cumprimento de 93 dias de prisão subsidiária.

Na Horta e no âmbito da execução de um mandado de busca domiciliária relacionado com a presumível prática do crime de violência doméstica, foi detido um homem de 35 anos, por posse de arma proibida em conformidade com o preceituado no Regime Jurídico das Armas e suas Munições, sendo apreendido, um aerossol de gás pimenta; um carabina de pressão de ar; 18 cartuchos de calibre 12 e um bastão de madeira; uma grama de substância estupefaciente não definida e 2,23 gramas de Liamba.

Em São Miguel, elementos da Esquadra da Ribeira Grande, em cumprimento de mandado de detenção no âmbito de um inquérito pela prática do crime de ameaça com suposta arma de fogo, foi detido um homem de 42 anos, tendo sido apreendida no seu domicílio, uma pistola de plástico utilizada para consumar as ameaças e apreendidas 70,77 gramas de cannabis.

Em Vila Franca do Campo, foi realizada uma operação de prevenção criminal, tendo sido fiscalizados diversos estabelecimentos de restauração e bebidas e 260 viaturas.



No âmbito da mesma, foram detetadas duas infrações de natureza contraordenacional por falta de licenciamento de estabelecimentos e outras 23 por infrações ao código de estrada, nomeadamente por falta de documentos, condução de veículo sem fazer uso de acessório de segurança obrigatório (cinto), manuseamento de telemóvel durante a condução de veículo, falta de colete refletor e triângulo.

Foram também detidos dois homems, por condução de veículos sob a influência de álcool com as TAS de 1,29 e 1,59 g/l, respectivamente, e detido um outro homem por condução de veículo sem habilitação legal.

Em cumprimento de mandado de detenção no âmbito de um inquérito pelo crime de violência doméstica, foi detido homem de 51 anos, ainda em no concelho de Vila Franca do Campo, por posse de arma proibida, tendo sido apreendidas no seu domicílio duas armas de caça, cinco munições de calibre 12 e uma cartucheira.