Detido homem por tentativa de agressão com motosserra

A informação é avançada no relatório da atividade diária do Comando Regional da PSP, explicando que a situação ocorreu "no final da noite" de terça-feira "quando o suspeito se deslocou a uma residência, munido de uma motosserra, com o intuito de confrontar o seu ex-cunhado devido a uma situação de violência doméstica ocorrida na tarde desse dia".

Na casa encontravam-se "duas mulheres, um homem e um rapaz de 14 anos" e o suspeito, "após ter conseguido entrar na residência, com a motosserra ligada, contou com a resistência das duas mulheres e do menor, enquanto o homem, que seria o alvo do suspeito, conseguiu fugir", adianta a policia, acrescentando que do confronto "resultaram cortes num dos braços de uma das mulheres e escoriações na face" de uma outra.

A PSP refere ainda que, com "a ajuda do menor", foi possível "retirar a motosserra do suspeito", que acabou por ser detido e a quem foi aplicada "a medida de coação de prisão domiciliária".