Detido homem por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado, o detido encontrava-se já sujeito à medida de coação de permanência na sua habitação, local onde foi novamente detido, aplicada no âmbito de um outro processo em investigação, também por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.



Presente perante a competente Autoridade Judiciária foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, a fim de aguardar os ulteriores termos do processo.