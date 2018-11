Detido homem por suspeita do crime de homicídio na Ribeira Grande

De acordo com comunicado, a referida detenção surge na sequência de uma intervenção policial no centro da freguesia da Ribeirinha, concelho de Ribeira Grande, originada pela denúncia de desavenças ocorridas nas imediações de um estabelecimento de restauração e bebidas, em que o agora detido, recorrendo a uma arma branca, provocou ferimentos na zona do tórax a um indivíduo também do género masculino de 48 anos.



O detido foi presente perante a competente Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por mais convenientes.