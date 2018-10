Detido homem no Faial suspeito de crimes de abuso sexual de criança

As mais lidas

O detido, com 57 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.

De acordo com comunicado, os abusos iniciaram-se em 2014, quando a vítima, uma menina, tinha apenas 6 anos de idade, na ilha do Faial, num contexto de proximidade familiar e vizinhança, tendo-se o suspeito aproveitado desses factos, para a molestar sexualmente, de forma reiterada ao longo dos anos.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve um homem, pela presumível prática de múltiplos crimes de abuso sexual de criança, na sua forma agravada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok