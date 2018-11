Detido homem na Terceira pelo crime de tráfico de estupefaciente

A Divisão Policial de Angra do Heroísmo, através dos elementos da Esquadra de Angra do Heroísmo, deteve um homem pelo crime de tráfico de estupefaciente.

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, desta detenção resultou a apreensão de um total de 67 doses de heroína, sendo também apreendidos valores monetários entendidos como proventos da referida atividade ilícita e demais objetos associados com a referida prática.





O detido foi presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.





Ainda em Angra do Heroísmo, foi detido um homem pelo crime de furto em estabelecimento comercial.





No decurso das diligências realizadas, no âmbito desta detenção, foram ainda apreendidos vários itens relacionados com o furto.





O detido presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.