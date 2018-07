Detido homem na Povoação por tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, no decurso de diligências de investigação, elementos das Brigadas de Investigação Criminal da Esquadrada Povoação, procederam à detenção, por tráfico de estupefacientes, de homem, de 51 anos de idade, tendo sido apreendidas cerca de 30 doses de liamba acondicionada em vários recipientes; três plantas de canábis e vários artigos relacionados com o ilícito criminal.