Detido homem na Lagoa por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado, a detenção em causa, efetuada na freguesia de Santa Cruz, concelho da Lagoa, surge no âmbito de uma investigação e no cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido pela competente Autoridade Judiciária, do qual resultou a apreensão de cerca de 11 doses de haxixe, 58 comprimidos, quatro armas brancas, cerca de 3.286 euros em numerário, bem como diversos artigos relacionados com o ilícito em investigação.



O detido foi presente perante a competente Autoridade Judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por mais convenientes.