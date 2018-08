Detido homem indiciado pela prática de incêndio em habitação em Ponta Delgada

As mais lidas

O suspeito, que terá agido motivado por sentimentos de vingança contra a família, em razão de alegada frustração por falta de apoio, aproveitou o facto de estar sozinho para colocar peças de vestuário e papeis sobre um colchão, que inflamou com um isqueiro e cujas chamas rapidamente se propagaram à habitação, provocando-lhe muitos danos, bem como a outra contigua.

De acordo com comunicado, os factos ocorreram na manhã da passada segunda-feira, no concelho de Ponta Delgada, na casa onde residia, que era propriedade de familiares.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, fortemente indiciado pela presumível prática do crime de incêndio.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok